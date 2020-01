Furbetti del bollo auto: in Molise evasi 28 milioni di euro

Numeri da record per l’evasione dei bolli auto e moto in Molise, il totale delle cifre evase arriva a 28 milioni per due anni. Numeri da Finanziaria regionale e daino soldi che finiranno tutti nelle casse di Via Genova.

Sono stati pescati in Molise circa 121mila smemorati, ora chiamati a pagare alla Regione le annualità passate. Sono in totale 62.695 gli accertamenti fiscali, relativi al 2016, spediti dall’ente che lo scorso anno è stato incaricato di recuperare un’evasione fiscale di circa 14,3 milioni di euro. Dati molto simili all’annualità 2017. Ad oggi sono stati notificati 57.977 accertamenti, che rappresentano solo la prima parte delle verifiche in corso, per un’evasione fiscale di circa 13,6 milioni di euro. Solo il 3%, il numero dei ricorsi tributari presentati e la percentuale di accertamenti infondati e annullati, su istanza di parte. Il totale degli accertamenti per gli anni 2016 e 2017 è pari a 120.672, per un credito fiscale complessivo accertato di oltre 28 milioni di euro.