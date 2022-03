Fuori uso il sistema informatico di Sogei, problemi nel generare il Green Pass

Generare un Green Pass è diventato una mission impossible a causa del blocco di Sogei, la Società Generale di Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in queste ore sta avendo un blocco generale dei suoi servizi.

In un tweet laconico apparso sul social network dei ‘cinguettii’ nella giornata di ieri, 30 marzo, la società ha comunicato che le difficoltà di erogazione dei servizi non dipendono da un attacco hacker, come inizialmente si era ipotizzato.

“Sogei comunica – si legge su Repubblica.it – di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici”.

Sono, però, moltissimi i servizi di cui si occupa Sogei che sono impossibili al momento da utilizzare come, ad esempio, lo scaricare il Green Pass anche dall’app IO, emettere fattura elettronica, inviare e ricevere certificati di malattia e ricette, accedere al fascicolo sanitario digitale. E anche il sito web della società è disperatamente vuoto.

Il ruolo principale svolto da Sogei – si legge in un vecchio comunicato – consiste nel contribuire alla modernizzazione dell’Italia, sostenendo e promuovendo il processo di transizione digitale avviato nel settore della Pubblica Amministrazione.

La ragione del malfunizonamento sarebbe in un “calo di tensione” verificatosi intorno alle 14 di ieri, che “ha compromesso impianti e sistemi”. Sono in corso accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma rimane esclusa la pista del cyberterrorismo.

Nonostante questo, però, da più parti è stata riscontrata una difficoltà soprattutto relativa al generare i Green Pass, necessari per il rientro a lavoro soprattutto per coloro che non sono vaccinati.