Fuori strada sulla Majella, Santa Croce si stringe alla famiglia di Vincenzo

La passione per la due ruote ce l’aveva nel sangue lui che, non appena poteva, correva in sella alla sua moto Kawasaki Ninja e assieme agli amici effettuava delle escursioni e delle “gite fuori porta”. Esattamente quello che è avvenuto nella giornata di ieri, 12 luglio, quando lui Vincenzo Di Paola, 53 anni di Santa Croce di Magliano, stava attraversando la strada di Scafa, in Abruzzo, quella che conduce a San Valentino in provincia di Pescara diretto alla Majella quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ha perso il controllo della propria moto ed è uscito fuori strada. La morte è sopraggiunta sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Vincenzo era in compagnia di altri motociclisti che stavano facendo una escursione sulla Majella. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare. Probabile che il 53enne sia stato colpito da un malore che lo abbia fatto uscire fuori strada considerando che sul posto non c’erano altri veicoli. Non è stata ancora stabilita la data dei funerali. «Vincenzo era una persona educatissima, silenziosa e rispettosa di tutti – ha affermato il sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio – parlo a nome della comunità che è sconvolta dall’accaduto e dalla perdita di una giovane vita. Ci uniamo al dolore della famiglia di Vincenzo». Anche su Facebook in tanti hanno voluto lasciare il loro ricordo di Vincenzo.