Fuori strada con l’auto sulla Bifernina

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla Bifernina in un punto compreso fra i territori di Petrella e Lucito, nei pressi del campo di tiro al volo. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. La persona al volante è rimasta ferita e trasportata al Cardarelli per gli accertamenti del caso. E’ stata una giornata funesta sul fronte degli incidenti stradali, probabilmente le cause sono legate alle mutate condizioni climatiche in quanto nel tardo pomeriggio la pioggia è caduta in diverse località della regione rendendo critiche le condizioni di visibilità, senza contare che l’asfalto risulta sempre molto insidioso quando è bagnato dalla pioggia.