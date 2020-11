Fuori strada con la sua Panda, fermato dagli alberi, salvo per miracolo

Se l’è vista davvero brutta il conducente della Fiat Panda che, scivolando sull’asfalto bagnato, è finito fuo strada, finendo in un burrone a lato della carreggiata. L’incidente sulla strada che porta a Grotte Palombo, in territorio di Rocchetta a Volturno. L’auto, prima di precipitare in un crepaccio, è stata frenata e bloccata dagli alberi. Il conducente è rimasto praticamente illeso, anche se è stato portato al Pronto Soccorso del Veneziale per accertamenti. Sul posto per i rilievi la polizia municipale di Rocchetta e i Vigili del Fuoco per il recupero della Fiat Panda.