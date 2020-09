Fuori strada con la moto, grave un centauro

È in gravi condizioni un centauro di 44 anni di Termoli, N.R le sue iniziali che questo pomeriggio è finito fuori strada con il suo scooter a Vasto. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale che sono intervenuti sul posto. L’uomo è uscito fuori strada con il suo Yamaha Tmax e ha sbattuto contro la recinzione di un’abitazione in via Cardone. Sul posto anche il 118. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso ma alla fine si è optato per il trasferimento presso il San Pio di Vasto dove l’uomo è ancora ricoverato.