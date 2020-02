Fuori pericolo il 40enne che si sentì male mentre faceva jogging

Condizioni migliorate: disposto il ricovero nel reparto di cardiologia

E’ stato trasferito nel reparto di cardiologia il 40enne che, lo scorso 15 febbraio, dopo aver avuto un malore, è stato salvato grazie a un tempestivo intervento del personale del 118 che ha praticato a lungo un massaggio cardiaco all’uomo. Il 40enne per diversi giorni è stato tenuto in coma farmacologico e sotto stretta osservazione. Nelle scorse ore il trasferimento nel reparto di cardiologia. L’uomo, come detto, si è sentito male lo scorso 15 febbraio mentre stava facendo jogging. L’uomo stava correndo all’aria aperta quando, nei pressi della rotonda dei Licei di Campobasso, si è sentito male. Un medico e due infermieri hanno salvato (letteralmente) la vita a quella persona che si era sentita male.