“Fuori dai pali”, il 9 maggio a Riccia l’evento dell’Aiac Molise con il preparatore dei portieri del Benevento

La lezione si terrà al campo “Poce” messo a disposizione dal Comune e sarà aperta a tutti. Il relatore sarà Antonio Chiavelli dello staff tecnico del club sannita che milita in serie B

Si terrà lunedì prossimo, 9 maggio, al campo sportivo “Poce” di Riccia a partire dalle 17, la giornata di aggiornamento tecnico organizzata dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio del Molise (Aiac). La lezione verterà sulle uscite dei portieri e si intitolerà “Fuori dai pali” con la possibilità di migliorare le conoscenze per gli allenatori che sono chiamati a gestire la preparazione degli estremi difensori delle squadre. Un ruolo, almeno nel calcio dilettantistico, spesso riservato allo stesso allenatore della squadra e non ad una figura che abbia un ruolo dedicato in tal senso.

Il relatore sarà il preparatore dei portieri del Benevento (squadra che milita nel campionato di serie B), Antonio Chiavelli. L’evento è aperto a tutti, tesserati Aiac (per loro la quota di partecipazione sarà di dieci euro) e no (quota: 15 euro) e si svolgerà in collaborazione con il Comune di Riccia che ha messo a disposizione l’impianto sportivo e l’assessore comunale allo Sport, Michele Tronca.