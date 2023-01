Funzionalità degli uffici regionali, Giunta presenta un disegno di legge

La Giunta regionale ha presentato un disegno di legge avente ad oggetto “Misure organizzative urgenti per la funzionalità degli uffici regionali”. La pdl prevede che, per quanto concerne la funzionalità degli uffici regionali, tenuto conto degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2022, nelle more della revisione normativa regionale recata dalla legge regionale 31 marzo 2010 n. 10, la Giunta regionale, al fine di conformare l’organizzazione degli uffici alla sopravvenuta normativa legislativa e contrattuale, attui gli istituti organizzativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle procedure di confronto e di contrattazione sindacale previste dalla vigente normativa contrattuale e dei limiti finanziari previsti dalle norme di settore. L’iniziativa legislativa passa ora all’esame della Prima Commissione permanente che, dopo l’espressione del parere di competenza, la invierà all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.