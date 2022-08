Funerali di Modestino, Isernia piange il giovane ingegnere

Sono stati celebrati a Isernia, nella chiesa San Giuseppe Lavoratore, di San Lazzaro, i funerali di Modestino Vespa, il giovane ingegnere deceduto tragicamente a bordo una nave da crociera. Presenti centinaia di amici, vicini ai genitori del giovane professionista, morto a causa di un aneurisma cerebrale che lo ha ucciso sul colpo. Una fine tragica e inaspettata, nulla faceva pensare a una patologia del genere in un giovane fino a ieri in ottimo stato di salute. Il destino lo ha voluto strappare alla sua famiglia, conosciutissima in città perché titolare dell’autoscuola Vespa, una delle maggiori operanti a Isernia. Cordoglio e lutto cittadino anche a Pesche, dove risiede la famiglia del defunto.

