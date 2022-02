Funerali Di Bartolomeo, lutto cittadino, bandiere a mezz’asta e gonfalone comunale alle esequie

La Giunta comunale riunitasi quest’oggi, attraverso una propria apposita delibera, rimarcando l’intenzione e la volontà di partecipare al lutto dei familiari del compianto ex sindaco di Campobasso, Gino Di Bartolomeo, e a quello dell’intera comunità civica, anche in forma pubblica e istituzionale, ha ritenuto di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione in occasione delle esequie dell’ex sindaco Di Bartolomeo che si terranno il giorno 19 febbraio 2022, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella Sede del Palazzo di Città.

In occasione dei funerali è stata altresì prevista la presenza del gonfalone comunale scortato dagli agenti della Polizia Locale.