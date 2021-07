Funerali a Frosolone per l’ultimo dei tre fratelli della “Treelle”

Esequie funebri per Luigi Pallante a Frosolone. Il padre dell’assessore regionale Quintino ha ricevuto l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Assunta. Luigi, morto a 86 anni, ha segnato con la sua attività l’imprenditoria molisana, dagli anni 70 in poi. Era al vertice della Treelle, impresa battezzata così dal mitico Commendatore Quintino Pallante senior. Treelle perché i nomi dei suoi tre figli maschi cominciavano tutti con la lettera L: Luigi, Lucio e Lelio. E la Treelle è stata a lungo una delle maggiori imprese molisane nel campo dei lavori pubblici. Per fare un solo esempio, al suo nome sono legati l’ospedale di Isernia e la Trignina, con il viadotto più lungo e più alto, quello del Verrino. Luigi è stato anche il papà dell’assessore regionale Quintino, e gli è stato sempre vicino, sin da quando nel ‘95 si candidò giovanissimo alla presidenza della Regione, e lo zio dell’editore di Telemolise Quintino Pallante. Ad entrambi le condoglianze della redazione de Il quotidiano del Molise e del direttore Giulio Rocco.

