Funerale rom, Valente: “Permettere disparità non è accettabile, non so come sia potuto accadere”

Da sindaco a sindaco. Con onestà e compostezza il primo cittadino di Vinchiaturo, da noi interpellato, è intervenuto sulla questione, ormai di dominio pubblico, del “funerale” da cui si presume sia partito il focolaio all’interno della comunità rom del capoluogo di regione. Abbiamo chiesto l’opinione di un amministratore per avere un quadro maggiormente chiaro dell’accaduto.

“Eravamo in fase 1, in piena fase emergenziale – l’esordio di Luigi Valente – e non doveva esserci nessun tipo di deroga. Quanto avvenuto a Campobasso mi preoccupa e spero non vanifichi i sacrifici fatti in questi mesi da tutti i molisani. Cittadini che hanno mostrato un gran senso civico, salvo alcuni casi. E questo mi preoccupa”.

“E’ stato detto – ha proseguito il sindaco Valente – che la situazione era prevista ed è stata monitorata. Peggio ancora e non so proprio cosa pensare. In una situazione così difficile, che mette alla prova intere comunità, fare disparità e permettere in maniera eclatante che avvengano queste disparità, non è accettabile e mina la credibilità di alcuni provvedimenti. In un momento di difficoltà ognuno deve fare la propria parte e, anche se in ogni comunità c’è chi pensa di essere al di sopra delle regole, sta a noi cercare di evitare che certe cose accadano.

Sinceramente – ha concluso Valente – non mi spiego come ciò sia potuto accadere, anche perché ho molta stima del collega Gravina”.