Fumogeni in campo durante Samb-Termoli: Daspo per 3 tifosi giallorossi

Anche tre ultrà del Termoli sono stati raggiunti dal provvedimento di Daspo emesso dal questore di Ascoli Massimo Modeo anche poer altri 3 tifosi della Sambenedettese protagonisti di intemperanze durante le partita di calcio di serie D Sambenedettese-Termoli dello scorso 20 novembre nello stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Durante Samb-Termoli, le telecamere di sicurezza dell’impianto inquadrarono una colonna di fumo provenire dalla curva nord, occupata dai sostenitori della Samb, a causa dell’accensione di un fumogeno. L’analisi delle immagini ha permesso alla polizia di identificare gli ultrà presunti responsabili del gesto: due tifosi sambenedettesi poi identificati che, oltre ad essere deferiti alla locale autorità giudiziaria, sono stati sottoposti a Daspo di un anno. Anche nella Curva Sud, occupata di tifosi del Termoli, in tre diversi momenti sono stati accesi altrettanti fumogeni: le indagini, di concerto con la Questura di Campobasso, hanno permesso di identificare i responsabili che sono stati denunciati. Due destinatari dei Daspo, incensurati e mai diffidati, sanzionati dal Questore con Daspo per un anno; un altro, recidivo, colpito dal divieto di frequentare gli stadi per cinque anni con obbligo di firma durante gli incontri della sua squadra.