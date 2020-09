Fumogeni e disordini in via Ferrari, multe e due ultrà denunciati

La Polizia di Stato di Campobasso ha denunciato in stato di libertà due giovani del posto per concorso nell’accensione di fumogeni.

I fatti risalgono alla sera del 26 agosto scorso, in cui una pattuglia della Squadra Volante era intervenuta in questa Via Ferrari a seguito della segnalazione di alcuni residenti per la presenza di giovani, riconducibili al gruppo ultras Curva Nord Campobasso, che creavano disturbo con grida e cori nonché con l’accensione di fumogeni nonostante la strada stretta e frequentata da altri avventori dei locali ivi presenti.

A seguito delle indagini condotte dalla DIGOS, in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, due tifosi sono stati segnalati all’A.G. ai sensi degli artt. 110 e 703 c.p.; inoltre sono state contestate n. 6 sanzioni amministrative per il mancato utilizzo della mascherina, previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto scorso, per una somma complessiva di 2.400 euro.