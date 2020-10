Fumo nell’ex discarica dismessa, intervento dei vigili del fuoco

Sì tratterebbe di un piccolo incendio per autocombustione quello avvenuto questa mattina, 21 dicembre, all’interno dell’ex discarica di Santa Croce di Magliano. Un cittadino avrebbe visto del fumo uscire dalla zona e avrebbe chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti. La discarica è inutilizzata da circa 4 anni e quando la nuova amministrazione comunale si è insediata era in stato di sequestro. Attualmente si sta provvedendo alla bonifica per ottenerne il dissequestro.