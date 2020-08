Si è resa necessaria prima la chiusura della Ss 87 dal Chilometro 209 al 211e poi l’istituzione del senso unico alternato della Statale per via del fumo denso che ha invaso la carreggiata a seguito di un vasto incendio che si è sviluppato nel territorio di San Martino in Pensilis. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale Anas e i Carabinieri di Larino.