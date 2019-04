Fumo da una centralina in pieno centro, intervengono i Vigili del fuoco

CAMPOBASSO

Intervento dei Vigili del fuoco in pieno centro a Campobasso. Probabilmente a causa del maltempo si è verificato un carico di tensione in una centralina elettrica posta lungo il Corso cittadino. Il fumo proveniente dalla centralina ha allarmato alcuni esercenti delle attività sottostanti che per timore di un black out o di un principio di incendio hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco. Giunti sul posto gli operatori hanno contribuito a scongiurare il peggio.