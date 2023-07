Fumata grigia dal vertice tra Roberti e i partiti nazionali

Attesi i decreti di nomina per Micone (agricoltura) e Di Lucente (attività produttive). Restano ancora in stand by il quinto assessore e il sottosegretario

Giornata romana piena di impegni per Francesco Roberti, alle prese con la riunione della Stato-Regioni e poi con l’incontro con i vertici di Stellantis, per la Gigafactory di Termoli. A questo incontro, con il governatore del Molise, partecipa anche Andrea Di Lucente, in veste da prossimo assessore alle attività produttive. Insomma l’esponente di Forza Italia, in attesa del decreto di nomina ufficiale, comincia già a darsi da fare, da assessore in pectore, in un settore, quello delle attività produttive, che gli è particolarmente congeniale. Quindi il terzo assessore sarà Andrea Di Lucente, esponente di Forza Italia, per il quarto, la casella di nuovo assessore all’agricoltura va a Salvatore Micone, di Fratelli d’Italia, che se la guadagna, a pieno titolo, da primo eletto. I decreti di nomina, per Di Lucente e Micone, sono attesi nelle prossime ore.

Per il quinto assessorato, invece, nessuna novità sul nome, dal vertice notturno di Roma, tra Roberti e gli esponenti nazionali dei vari partiti. C’erano Donzelli per Fratelli d’Italia, Gasparri per Forza Italia, Locatelli per la Lega e Vincenzo Niro per i Popolari per l’Italia. L’accordo c’è stato, ma solo sulla distribuzione delle caselle: due assessori a Fratelli d’Italia. Uno a testa a Forza Italia, Molise che Vogliamo e Lega. Il posto da sottosegretario andrà a invece Forza Italia. Resterebbero a bocca asciutta i Popolari di Vincenzo Niro. Per il secondo posto destinato a Fratelli d’Italia, però ancora nessuna decisione. Restano in corsa Michele Iorio e Armandino D’Egidio, ma dovranno attendere, infatti, stando alle indiscrezioni, per il momento Roberti nominerà solo Micone e Di Lucente.

Ed è chiaro che c’è molta amarezza in due tra i maggiori esponenti del Centrodestra, a partire da Miche Iorio che, in silenzio, per il momento, vede finire in soffitta il famoso patto di Isernia, tra lui e Roberti, che avrebbe previsto, in caso di vittoria, un posto in giunta per l’ex governatore. Stesso discorso per Vincenzo Niro, che non parla, ma invita solo a leggere i numeri e le percentuali del suo partito, in vista delle oramai prossime elezioni dei sindaci di Campobasso e Termoli. Che succederebbe se i voti dei Popolari fossero determinanti? Insomma, in conclusione, per ora giunta a quattro e sottosegretariato che ritorna a Di Baggio. Per il quinto assessorato resta tutto nelle mani e nelle future decisioni di Francesco Roberti, con speranze appese al filo per Iorio, D’Egidio e Niro. (redpol)