Fumano crack a due passi dal centro storico e dalle case

Una bottiglia di plastica adattata per assumere la sostanza lasciata tra i vicoli del centro storico

Ad un colpo d’occhio iniziale nulla sembrerebbe se non una bottiglietta d’acqua da mezzo litro lasciata dall’incivile di turno per strada.

La bottiglia ritrovata in pieno centro

Ma, se prestiamo maggiore attenzione è evidente che il foro praticato, la bottiglia piena per metà d’acqua e la carta argentata che prende il posto del tappo a tutto servono tranne che per dissetarsi.

In effetti viene utilizzata per assumere crack, i cui cristalli si possono direttamente fumare in apposite pipe o per mezzo di bottiglie di plastica o lattine opportunamente modificate.

Ma cos’è il crack

Il crack è venduto a prezzi tanto bassi che perfino gli adolescenti possono permettersi di comprare e fumarlo.

Ma questo non deve indurre in errore, perché quando una persona ne diventa dipendente, così come per la cocaina, i suoi “bisogni” crescono e con essi le sue spese.

Il crack già pronto da fumare è spesso confezionato in fiale o bustine di plastica e venduto in piccole quantità, di solito 300-500 mg o una quantità sufficiente per due o tre inalazioni.

Può essere fumato anche in strada.

La foto in copertina è stata scattata a due passi dal centro storico, nella zona che costeggia la collina Monforte, diciamo quella più riparata da sguardi indiscreti.

Quello che fa riflettere non è tanto il fatto che anche in città come Campobasso ci siano persone che fanno uso di questa sostanza, quanto invece la facilità di farlo in strada, come se si trattasse di una sigaretta o al massimo di uno spinello.