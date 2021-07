Fulmine si abbatte sul campanile del paese. Danni e blackout (foto)

S. GIOVANNI IN GALDO. L’ondata di maltempo che sta sferzando il Molise dalla costa all’entroterra non ha risparmiato neppure il bellissimo campanile di San Giovanni in Galdo. Verso le 10 di questa mattina (18 luglio) un fulmine si è abbattuto sulla cuspide perforandola e creando danni sia alla struttura con la caduta di calcinacci che all’impianto elettrico. Un colpo secco e fortissimo ha allertato alcuni residenti che, impauriti, subito hanno compreso che ad essere stato colpito era stato il campanile. Sono stati allertati i Vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo in tutta la chiesa assieme al sindaco di San Giovanni in Galdo, Domenico Credico e al parroco, don Mariano Gioia. L’area è stata transennata per motivi di sicurezza.

