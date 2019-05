Fulmine si abbatte su palazzo, paura in via delle Orchidee (LE FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

E’ stato il fulmine ad abbattersi e a distruggere i tre comignoli di uno stabile. Paura in via delle Orchidee a Termoli dove verso le 13.30 di oggi, 27 maggio, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in un condominio per porre rimedio ai danni provocati da un fulmine. I vigili del fuoco hanno provveduto prima di tutto a tranquillizzare i condomini dello stabile per poi mettere in sicurezza tutta l’area interessata, eliminando tutte le parti pericolanti dello stabile. A completamento dell’intervento posizionava un telo impermeabile, per evitare infiltrazioni d’acque meteoriche, fino alla riparazione dei danni.