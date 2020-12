Fulmine colpisce canna fumaria: incendio all’ultimo piano

Terrore in una palazzina in Viale dei Pentri ad Isernia. Un fulmine, durante il temporale che si stava abbattendo sulla città e anticipato da un fortissimo lampo, avvistato da tutta la cittadinanza, ha colpito la canna fumaria del tetto del palazzo, procurando un incendio e mettendo a rischio l’incolumità degli abitanti della mansarda sottostante. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Isernia, che hanno messo in sicurezza il palazzo e liberato un uomo che era rimasto intrappolato nell’ascensore. Bruciata la centrale del gas, che al momento risulta ancora essere fuori uso, con innumerevoli disagi per tutti i condomini che dunque sono al freddo. Numerosi, inoltre, i danni agli elettrodomestici in molte abitazioni. Bruciati anche pc, modem, stampanti e apparecchiature elettriche. Tanta la paura e tanti gli avvistamenti di lampi, ma fortunatamente nessun ferito.