Fugge dalla Comunità per tornare in paese a Pasqua, arrestato dai Carabinieri

Era ‘ospite’ di una comunità di recupero in provincia di Campobasso, dopo aver ottenuto la possibilità di prendere parte ad un programma speciale, il 56enne abruzzese che ha pensato bene di fuggire dal centro e tornare in paese. A notarlo sono stati i Carabinieri della stazione di Carsoli, paese in provincia de L’Aquila, che lo hanno fermato e tratto in arresto.

L’uomo, infatti, si è allontanato dalla Comunità disattendendo gli obblighi della misura alternativa di cui beneficiava disposti dal Tribunale di Campobasso, in alternativa alla detenzione in cella. Così facendo, tornando in paese senza alcuna autorizzazione, ha aggravato la sua posizione, facendo scattare le manette.

I militari lo hanno fermato e, dopo le procedure di rito in caserma, lo hanno trasferito in carcere, dove sconterà i 18 mesi (residuo di pena) per reati commessi contro il patrimonio.