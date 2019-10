Fugge dal cellulare della Penitenziaria, arrestato dopo 6 ore

Le ricerche condotte con l’elicottero su tutto il territorio vastese

E’ stato arrestato dopo una fuga durata 6 ore Luis David Pollutri, il 24enne pregiudicato che questa mattina è fuggito da un cellulare della Polizia Penitenziaria. Gli agenti lo stavano portando presso il tribunale di via Bachelet dove avrebbe dovuto partecipare all’udienza del processo che vede imputati lui e altri due giovani per una rissa risalente ad alcuni anni fa. Poco prima delle 12 la fuga e le ricerche che sono state condotte a tappeto dalla Polizia che ha fatto arrivare a Vasto anche un elicottero. Il giovane era scappato a piedi facendo perdere velocemente le sue tracce. Diverse le segnalazioni che erano arrivate alle forze dell’ordine, con le ricerche che si erano concentrate in tutto il territorio vastese, fino al confine con il Molise, e soprattutto nella zona di via Casetta. Il giovane è stato individuato e fermato pochi minuti fa.