Fuga di gas in pieno centro, Vigili del Fuoco in azione

CAMPOBASSO. Sono dovuti tornare anche questa mattina, sabato 1° febbraio, i Vigili del Fuoco di Campobasso per mettere in sicurezza alcuni edifici, siti in via D’Amico e via Gorizia, in seguito ad una fuga di gas avvertita già nella serata di ieri. In un primo momento, infatti, il problema sembrava risolto con l’intervento precedente, ma questa mattina alcuni inquilini hanno continuato ad avvertire il gas nell’aria e hanno chiamato nuovamente i Vigili del Fuoco per mettere definitivamente in sicurezza le abitazioni.