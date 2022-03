Fuga dei profughi ucraini, vertice per l’accoglienza in Prefettura

Allertati anche i Comuni alcuni dei quali hanno già lanciato appelli ai cittadini che vogliono ospitare famiglie che sono riuscite a lasciare le zone di guerra

Una riunione organizzativa per mettere appunto la strategia di accoglienza dei profughi ucraini in Molise. E’ quanto organizzato dalla Prefettura di Campobasso per prepararsi alle operazioni di accoglienza di chi scappa dalla guerra.

Stando alle stime generali in Italia, dall’inizio della guerra, sono già arrivati circa 11mila ucraini e si stima che nelle prossime settimane potrebbero arrivarne circa 300mila.

La procedura di accoglienza che è stata varata dalla Protezione Civile prevede che dopo l’arrivo nelle regioni di frontiera, i profughi vengano distribuiti in tutta Italia in accordo con i commissari delegati all’accoglienza.

Sono stati coinvolti anche i sindaci dei vari paesi molisani, alcuni dei quali stanno già pubblicato sui social l’appello alle loro popolazioni per l’accoglienza dei profughi ucraini come nel caso di Guardialfiera e di Lupara che intendono proporsi come centri di accoglienza straordinari e che chiedono la disponibilità ai cittadini che vogliono accogliere i profughi ucraini.

Non sono ancora noti i numeri dei possibili arrivi che riguarderanno il Molise. Al momento i cittadini che dall’Ucraina sono arrivati in regione lo hanno fatto tramite iniziative singole di parenti ed amici.

Si tratta spesso di contatti che si avevano anche già prima della guerra o di famiglie che erano state ospitate in Molise dopo il disastro di Chernobyl.

Per loro l’Asrem si è già attivata per effettuare il primo screening di 19 tamponi e successivamente dei vaccini anti Covid-19.