Fuga dei medici, Florenzano: “Stabilità dei reparti, concorsi e tecnologia per rendere il Molise attrattivo”

“Stiamo effettuando più procedure per alcune figure come anestesisti e pediatri”

Ha fatto molto rumore, e non poteva essere altrimenti, la notizia pubblicata ieri sulle nostre colonne relativa a quella che abbiamo ribattezzato la fuga dei medici dal Molise. Ben 12 dimissioni in pochi mesi rischiano di mettere in ginocchio la già provata sanità molisana. Perché ora non solo i medici non rispondono ai concorsi, ma lasciano anche incarichi professionali a tempo indeterminato. Molti abbandoneranno il Molise, molti altri viaggiano versi i lidi della sanità privata regionale.

Parla il Dg Florenzano

Di questa grave situazione abbiamo chiesto conto al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Le motivazioni per cui i medici si dimettono – ha affermato il manager – attengono alla libertà di queste persone. Noi applichiamo un contratto e non possiamo fare diversamente. Non ho, ad esempio, uno strumento di modifica del trattamento economico per incentivare i medici a restare. Il mercato del lavoro, per alcune discipline, penso agli anestesisti che sono estremamente ricercati, ha una domanda molto grande. Quello che possiamo fare, e stiamo facendo, è bandire concorsi. Abbiamo effettuato un’attività di potenziamento del personale avendo bandito 60 procedure concorsuali a tempo indeterminato. Per alcune discipline, e penso alla Rianimazione e alla Pediatria, stiamo rivedendo la procedura, effettuando più concorsi per anestesisti e pediatri.”

Concorsi che però vanno puntualmente deserti. Ma perché il Molise è così poco attrattivo?”

“Una tematica è quella della stabilità dei reparti e pertanto stiamo lavorando in tal senso attraverso i concorsi per primari, perché fino a quando ci sono i facenti funzioni è normale essere meno attrattivi. Abbiamo bandito quello per Anestesia e Rianimazione e medicina d’urgenza. A breve ci saranno anche quelli per Cardiologia e Chirurgia generale. Altro problema che incide sulla poca attrattività riguarda la tecnologia e proprio per questo ne abbiamo acquisita della nuova perché è un aspetto che ci aiuta. Abbiamo acquistato tac moderne e varia strumentazione e continueremo a farlo perché anche questo è un fattore di attrattività.” dim