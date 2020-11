Fuga da zone rosse e arancioni, già oltre 100 i rientri in Molise

Sono già oltre 100 i cittadini rientrati in Molise dalle zone rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte e Vlle d’Aosta) e arancioni (Sicilia e Puglia) che si sono segnalati all’Asrem dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del presidente Toma. E’ dunque iniziata la “fuga”, come successo anche a marzo, verso la nostra regione. Come noto chi rientra ha non solo l’obbligo della segnalazione, ma anche quello di rispettare la quarantena di 10 giorni. La segnalazione deve essere effettuata al proprio medico di base o all’indirizzo mail covid@asrem.org.