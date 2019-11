Fu l’isernino Franco Ciampitti a inventarsi 90° minuto

GENNARO VENTRESCA

Pochi lo ricordano, o forse non lo ricordano affatto, perchè non l’hanno mai saputo: a inventarsi 90° minuto, fu un isernino dalla penna spavalda, un narratore di primo livello, Franco Ciampitti, per darlo a un suo libro che ebbe un lusinghiero successo, anche fuori dai recinti della nostra regione. 90° minuto nacque nel 1970 per mano della Rai che trasmetteva in bianco e nero e in pieno regime di monopolio che ne fece un cult. Canale 5, infatti sarebbe nato dieci anni dopo, dopo essersi fatto le ossa come Telemilano 58.

***

Uno dietro l’altro, come gli indiani, tanti intellettuali molisani hanno raggiunto le più alte vette, accompagnati dal sostegno del proprio sponsor. Sorprende come un uomo di provatissime qualità come Ciampitti a cui sono stati assegnati premi letterari di elevata valenza (leggi Grazia Deledda), sia finito ben presto nel dimenticatoio. E, tra l’altro, nessuno abbia ricordato che 90° minuto, dico il titolo, fu suo, usato per un romanzo di sport di cui si sono perdute le tracce.

***

E’ vero che nel campo letterario i cavalli di razza sono numerosi, come è sacrosanto che i fantini di rango sono pochi. Uno di questi è stato Franco Ciampitti, uno spadaccino senza macchia che guidò per primo l’Ente provinciale del turismo del Molise (provincia unica). 90° minuto fece in fretta a raggiungere i vertici d’ascolto domenicali. Andava in onda alle 18 con i resoconti delle nove partite della Serie A, e delle migliori sfide della B.

***

I conduttori sono stati tanti, tra i più famosi ricordo Paolo Valenti, un signore gentile, con la faccia serena, discreto nell’entrare nei tinelli degli italiani, dove lo aspettavano tifosi attorniati dalle loro famiglie. Su ogni campo c’era un giornalista che divenne celebre, non sempre per le sue doti professionali, ma per come seppe relazionarsi con gli ascoltatori. Erano gli anni della “lottizzazione” e, per caduta, i cronisti non venivano scelti per merito, ma per chiamata diretta.

***

Come si fa a dimenticare Tonino Carino, che raccontava con ansia le avventure dei bianconeri ascolani di Rozzi? Cesare Castellotti, da Torino, con la faccia del clandestino si ritrovò dentro quelle giacche marrone che facevano il paio con i suoi baffi nerissimi. Dava lezioni di filosofia calcistica, esageratamente abusata, Luigi Necco da Napoli, sempre convinto di essere Bertoldo e di avere cose intelligenti da dire.

***

Si copriva con enormi cappelli da spazzacamino Giampiero Galeazzi che di lì a poco sarebbe diventato “Bisteccone”, mentre finì come aveva cominciato, come una nenia e senza slancio, Marcello Giannini da Firenze. Nacque invece nel 1980 su Raitre Il Processo del lunedi del larinese Aldo Biscardi, con ascolti esagerati che s’è portato dietro anche dopo aver lasciato la Rai.