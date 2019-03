Frosolone, gli Scout sanzionano gli automobilisti indisciplinati con “la Multa Morale”

REDAZIONE

Si tratta di un’iniziativa molto significativa, ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Giuseppe Prioletta, che si propone di contrastare il parcheggio selvaggio e favorire l’educazione stradale e il miglioramento del senso civico attraverso la sensibilizzazione rivolta in particolare a studenti, adolescenti e indisciplinati adulti”. L’iniziativa, che ha coinvolto circa una trentina di bambini, si è svolta in due giornate: sabato 16 marzo i lupetti e le coccinelle hanno partecipato a una lezione di educazione stradale tenuta dall’istruttore di guida Piero Colarusso dell’autoscuola Falese e nella giornata di sabato i bambini, guidati dai Capi scout Alessandra Ianiro e Tony Fraraccio, dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri della stazione locale hanno svolto attività di controllo multando moralmente gli automobilisti trasgressori. «La convivenza non può funzionare -ha sottolineato il Sindaco Giovanni Cardegna- se certi cittadini non comprendono il valore del rispetto delle regole in una comunità. La “Multa Morale” vuole essere un dialogo sul rapporto tra cittadini e rispetto delle regole»