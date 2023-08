Frosinone-Napoli, esordio in A per la punta molisana Gennaro Borrelli

L’attaccante, nato a Campobasso nel 2000, vive con la famiglia a Volla, nel napoletano: mister Di Francesco lo ha inserito nel secondo tempo della gara “contro” la sua squadra del cuore

Esordio in serie A contro la sua squadra del cuore alla prima uscita ufficiale da campione d’Italia. Deve averla sognata a lungo questa giornata l’attaccante del Frosinone, Gennaro Borrelli, nato a Campobasso il 10 marzo del 2000 ed entrato durante il secondo tempo nella gara dello Stirpe contro il Napoli valida per la prima giornata del massimo campionato. Per la cronaca, la gara è terminata per 3-1 in favore dei partenopei, ma per Gennaro, è proprio il caso di dirlo, mai sconfitta fu più dolce.

L’attaccante, figlio di una campobassana, Carmen Colagrossi e di Pasquale Borrelli, ha vissuto sempre a Volla, nel napoletano, ed è cresciuto nelle giovanili del Pescara. I nonni e gli zii risiedono a Campobasso. Gennaro, riscattato dal Pescara dopo aver aiutato la squadra con sei goal in 23 partite nella scorsa stagione in serie B, è una delle punte a disposizione di mister Eusebio Di Francesco e potrebbe ritagliarsi ancora spazi importanti nel corso del campionato.