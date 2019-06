Frontale tra due auto sulla Statale 85, due feriti in gravi condizioni

REDAZIONE

Un frontale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 85 Venafrana nei pressi del centro commerciale I Melograni di Roccaravindola. Due sono le persone rimaste ferite grevemente nell’incidente. L’altro è stato trasportato successivamente in ospedale per accertamenti. Intanto lungo sulla strada statale 85 “Venafrana” è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto stradale al km 28,100 a Pozzilli, Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione il prima possibile.