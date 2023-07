Frontale tra due auto sulla Statale 652, tre feriti in ospedale

Un incidente con due auto coinvolte e tre feriti si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 luglio, lungo la Strada Statale 652, precisamente al chilometro 2+550, in territorio di Cerro al Volturno. A seguito dello scontro tra due auto, le cui cause sono al voglio delle forze dell’ordine, sono rimaste ferite tre persone, tutte trasferire presso l’ospedale di Isernia dai sanitari del 118, immediatamente giunti sul luogo del sinistro. Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri di Venafro e personale Anas per regolare la circolazione. Sul posto è stato istituito il senso unico alternato il tempo necessario per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere preoccupanti.