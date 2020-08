Frontale tra auto sulla strada del Sinarca, due persone in ospedale

E’ di due persone trasferite in pronto soccorso il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina, 5 agosto, sulla Provinciale 151 quella che dal Sinarca conduce alla Vecchia Fornace di Termoli. A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Grande Punto e una Volvo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e al 118, sembrerebbe che la Punto abbia perso aderenza con il terreno e si sia scontrata contro la Volvo che stava arrivando dalla direzione opposta. A complicare la situazione anche la pioggia che in quel momento stava cadendo copiosa sul basso Molise. L’ambulanza ha trasferito i conducenti delle due auto in pronto soccorso per accertamenti. Non è la prima volta che avvengono incidenti lungo quella strada che da sempre è molto pericolosa soprattutto quando piove.

