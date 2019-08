Frontale tra auto, paura in via Mascilongo

Un ferito lieve trasferito in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto 118 e Misericordia

E’ di un ferito lieve trasferito in pronto soccorso per accertamenti il bilancio di un incidente frontale che si è verificato all’alba di oggi, 22 agosto, a Termoli. Le due auto, una Ford Focus e una Fiat 500, stavano percorrendo via Mascilongo quando per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia che hanno trasferito uno dei due conducenti in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.