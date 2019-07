Frontale tra auto e moto, perde la vita 30enne molisano

Incidente mortale per un molisano a Roma avvenuto poco dopo le 7 di domenica 7 luglio. A perdere la vita a bordo della propria moto Yamaha XT 500 Roberto Tagliaferri, 30enne di Ferrazzano. Il molisano si era trasferito da tempo nella Capitale per motivi di lavoro. Fatale per il centauro l’impatto fra la propria moto ed un’auto (una Fiat Punto) avvenuto su viale Ettore Romagnoli a Talenti.

Foto: romatoday.it