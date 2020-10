Frontale tra auto e furgone, due feriti sulla Statale

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina verso le 8,30 sulla Statale 87 al chilometro 200,480 in territorio di Larino. Due persone sono rimaste ferite in seguito all’impatto frontale fra una Lancia Y e un furgone, la dinamica è al vaglio dei Carabinieri che stabiliranno eventuali responsabilità. Il tratto di strada è stato interdetto alla circolazione per permettere anche agli operatore dell’Anas, giunti sul posto con sanitari del 118, le operazioni di soccorso e di rilievo, le auto in transito deviate su un percorso alternativo.