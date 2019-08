Il terribile incidente in territorio di Roccavivara

La Trignina si conferma una strada killer e nella serata di oggi (domenica 25 agosto) ha mietuto l’ennesima vittima. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, intorno alle 18 si sono scontrati un camper e un’Apecar. L’incidente è avvenuto al chilometro 49.450 della Trignina, in territorio di Roccavivara, nei pressi del bivio per Montefalcone del Sannio. Ad avere la peggio l’occupante del tre ruote che ha perso la vita. Per una 60enne di San Salvo, ma originaria di Celenza sul Trigno, non c’è stato nulla da fare. La donna viaggiava con il marito che fortunatamente è rimasto illeso. La coppia non aveva figli. Ad influire sul tragico schianto presumibilmente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia e le condizioni meteorologiche avverse. Si tratta comunque dell’ennesimo mortale che avviene su quel tratto di strada al confine tra Molise e Abruzzo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri di Montefalcone, i Vigili del Fuoco e il personale Anas del compartimento Abruzzo. Ovviamente il traffico ha subito forti rallentamenti su quel tratto di strada che per molto tempo ha visto il senso unico alternato per permettere di mettere in sicurezza la carreggiata.