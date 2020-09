Frontale sulla Tangenziale, ferita una donna. Traffico rallentato

Sono ancora in corso i rilievi dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 21 di oggi 17 settembre sul tratto di strada della Tangenziale di Campobasso, in prossimità dell’uscita per il Terminal bus. Uno scontro frontale fra due auto ha tenuto in apprensione per le condizioni dei conducenti e degli occupanti dei mezzi. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai carabinieri, anche ambulanze del 118. Al momento si sa che una donna è fra le persone ferite, ed è stata portata in ospedale.