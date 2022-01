Frontale sulla tangenziale: 3 feriti in ospedale

Urto frontale-laterale tra due auto sulla tangenziale di Isernia questa mattina, giovedì 20 gennaio. Una Fiat si è scontrata con una utilitaria Toyota. Le due auto, dopo una “carambola” tra loro si sono fermate in mezzo alla carreggiata bloccando il traffico sulla strada di collegamento Campobasso-Venafro.

Sul posto la Polizia Stradale e 118. Tre feriti, non gravi, di 60, 39 e 27 anni sono stati portati al Pronto Soccorso del Veneziale. La strada è rimasta bloccata a lungo per i rilievi della Strdale e per liberarla dalle due auto coinvolte nel sinistro.