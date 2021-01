Frontale sulla Statale 87, due feriti in ospedale

Un ennesimo incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, martedì 5 gennaio, sulle strade molisane. Lo scenario, purtroppo, ancora una volta la Strada Statale 87. Intorno alle 17.45 di oggi, al chilometro 122.200 della SS 87, in territorio di Vianchiaturo due auto si sono scontrate frontallmente per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità compteneti. Probabilmente la causa potrebbe essere riconducibile all’asfalto reso viscido dalle piogge di queste ultime ore.

Feriti entrambi i conducenti delle auto, una Lancia Delta e una Volkswagen Touran (monovolume). Entrambi sono stati trasportati presso il pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso dalle ambulanze del 118 giunte prontamente sul posto.

Sulla Statale è stato istituito il senso unico alternato per liberare la carreggiata dalle auto.

Sul posto ambulanze del 118, carabinieri di Bojano, Vigili del fuoco e personale Anas.