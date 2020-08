Un gravissimo incidente stradale si è verificato verso le 18.30 di oggi, lunedì 31 agosto, sulla Statale 87, precisamente al chilometro 114+500, in un tratto compreso fra il bivio di Sepino ed Altilia. Tre auto coinvolte in un frontale e il bilancio al momento è pesantissimo: due morti.

L’incidente si è verificato mentre era in atto un violento temporale e non è escluso che l’asfalto viscido e la scarsa visibilità siano fra le cause principali dell’impatto fra i mezzi. Il bilancio parla anche di due feriti in gravi condizioni portati al Cardarelli. Complesso l’intervento dei Vigili del fuoco giunti da Campobasso per estrarre i corpi dalle lamiere delle auto. Sul posto i Carabinieri di Bojano, la Polizia Stradale di Campobasso, Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e personale Anas. Forti rallentamenti alla circolazione.

A perdere la vita M.F., 51 anni residente a Campolattaro (BN) e C.I., 72 anni di Sepino.

Strada a lungo chiusa al traffico dal chilometro 117 in territorio di Guardiaregia, fino al chilometro 109, comune di Sepino.