Frontale sulla Statale, 36enne portato in ospedale in codice rosso

È stato trasferito in codice rosso al San Timoteo di Termoli ma non è in pericolo di vita un 36enne che è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un’altra vettura in un incidente frontale-laterale al km 205 in territorio di Larino. Una scena drammatica quella che si è presentata agli occhi delle forze dell’ordine e dei medici del 118 che sono intervenuti sul posto. L’uomo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. Sul posto oltre ai carabinieri e al 118 anche il personale dell’Anas.

