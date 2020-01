Frontale sulla Statale 17 tra furgone e auto, due feriti: uno versa in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato questa sera, venerdì 31 gennaio, intorno alle 21, lungo la Strada Statale 17, per la precisione al chilometro 202+000, in prossimità del bivio per San Massimo. Si sono scontrati frontalmente, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un furgone bianco e una Fiat Punto grigia. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali, un ragazzo di Macchiagodena di 20 anni, sembrerebbe essere in gravi condizioni. Niente di grave, invece, per il conducente del furgone, un 39enne di Busso. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al Cardarelli di Campobasso.

Sul posto sono interventi i Carabinieri di Bojano, le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas.