Frontale sulla Statale 17, grave uno dei due conducenti

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente sulla Statale 17 al km 186,500, non lontano dal bivio di Cantalupo nel Sannio. Secondo le prime informazioni, uno dei due conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo della propria vettura ed è stato liberato con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Isernia intervenuti sul posto e trasportato in ambulanza all’ospedale Veneziale di Isernia, dove sarebbe in prognosi riservata, insieme con altre due persone ferite in modo più lieve. La strada è rimasta chiusa al traffico, che è stato deviato dai carabinieri sulle arterie circostanti, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.

