Frontale sulla Statale 16, ferita una donna

È stata trasferita in politrauma al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli una 38enne di Campomarino che questo pomeriggio, 17 dicembre, è rimasta coinvolta in un incidente che si è verificato sulla Statale 16 in territorio di Campomarino all’altezza della strada provinciale che porta all’ex Monica Club. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto si è scontrata con un’altra vettura. Sul posto sono arrivati i medici del 118, la Misericordia e i Vigili del fuoco. Le donna è stata trasferita in pronto soccorso con un codice rosso e un politrauma.