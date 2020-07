E’ di due feriti trasportati in pronto soccorso il bilancio di un incidente frontale che si è verificato sulla Statale 645 in località di Pietracatella. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Campobasso che sono intervenuti sul posto assieme ad Anas, 118 e vigili del fuoco. Nella zona è stato istituito il senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Le condizioni dei due feriti trasferiti in pronto soccorso non dovrebbero essere gravi.

Frontale sulla SS645, due persone in ospedale. Traffico in tilt (LE FOTO) Indietro 1 di 6 Avanti