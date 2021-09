Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 17 settembre sulla Statale 17 al chilometro 188 in territorio di Castelpetroso. Violento l’impatto frontale fra due auto: una Opel e una Golf che ha provocato tre feriti, uno dei quali si trova al Cardarelli di Campobasso in condizioni ritenute serie, si tratta di una donna originaria del Lazio che viaggiava assieme a suo marito. Per permettere le operazioni di soccorso, cui prendono parte operatori del 118 e Vigili del fuoco, la Polstrada di Isernia e i tecnici dell’Anas hanno istituito temporaneamente il senso unico alternato. Al vaglio degli agenti la dinamica dello scontro.

Frontale sulla ss17 a Castelpetroso, tre feriti. Uno è grave. Senso unico alternato Indietro 1 di 4 Avanti