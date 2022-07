Frontale sulla Provinciale 51, due feriti. Uno in ospedale

È di due persone rimaste ferite di cui una, un 64enne, trasferito in pronto soccorso al San Timoteo il bilancio di un incidente che si è verificato nella notte lungo la Provinciale 51 quella che collega Petacciato con la zona della Marina. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine le due auto si sono scontrate frontalmente. Due le persone rimaste ferite di cui un 64enne trasferito in pronto soccorso al San Timoteo per maggiori accertamenti. Tra le cause dell’incidente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.